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Ana haber SÖZCÜ TV’de izlenir

Usta televizyoncu Fatih Portakal, gündemin öne çıkan gelişmeleriyle SÖZCÜ TV ana haber bülteninde Türkiye'nin nabzını tutuyor.

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Fatih Portakal, canlı yayında gösterdi: Utanç vericiİlginizi ÇekebilirFatih Portakal, canlı yayında gösterdi: Utanç vericiFatih Portakal'dan Erdoğan'a dikkat çeken konvoy göndermesiİlginizi ÇekebilirFatih Portakal'dan Erdoğan'a dikkat çeken konvoy göndermesi

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