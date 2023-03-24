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Ana haber SÖZCÜ TV’de izlenir

SÖZCÜ TV'de Türkiye'nin en farklı ana haber bülteniyle fark yaratan usta televizyoncu Fatih Portakal, gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yayınlanma: 18:59 - 24 Mart 2023 Güncellenme:
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