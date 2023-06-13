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Anayasa Mahkemesi, HDP için toplanıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirecek.

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Anayasa Mahkemesi, HDP için toplanıyor

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP’ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu’nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini 19 Haziran’da karara bağlayacak. (AA)

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