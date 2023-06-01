Anayasa Mahkemesi’nden “El ile kontrole” veto

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı hükümleri iptal edildi. İptal edilen hükümler arasında "el ile kontrol" de var...

Sozcu.com.tr

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Anayasa Mahkemesi, CHP’nin, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptaline ilişkin başvurusunu karara bağladı.

Kanun’un 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının b bendinde yer alan ve “Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak” kuralının iptaline hükmedildi.

Aynı Kanun’un 6’ncı maddesinin 1’inci fıkrası g bendinde yer alan çarşı ve mahalle bekçilerinin “halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleme görevi” hükmü de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

GEREKLİ TEDBİRLER NELER?

Anayasa Mahkemesi, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında yer alan “durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah ya da tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişinin kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilmesi” kuralını iptal ederken gerekçede “gerekli tedbirlerin” neler olduğunun açıklanmadığı kaydedildi.

40 SAATİ AŞAMAZ

Anayasa Mahkemesi, Kanun’un 12’nci maddenin 1’inci fıkrasında yer alan, çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma sürelerinin 40 saati aşabileceğini öngören, “emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftalık 40 saat olarak belirlenen çalışma süresinin haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla artırılabilmesi” hükmünü de iptal etti.

AYM, kanunda yer alan “Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri, meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir” hükmünü de “çarşı ve mahalle bekçilerinin talimat alacağı, işlemlerini hukukilik ve yerindelik bakımından denetleyecek, düzeltecek, iptal edecek, disiplin, atama, terfi işlemlerini yapacak amirlerin kimler olduğunun kuralda tespit edilmediği” gerekçesiyle iptal etti.

Yüksek Mahkeme’nin iptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek. (AA)

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