Ankara Garı davasında yeni gelişme

Ankara Garı önünde 2015 yılında IŞİD'li teröristler tarafından düzenlenen ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından 10'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti firara 16 sanık hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 100 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 13 Temmuz 2016’da Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

7 Kasım 2016’da görülmeye başlanan davanın 3 Ağustos 2018’de çıkan sonucunda, 9 sanık ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan birer, ‘100 kişiyi kasten öldürme’ suçundan da 100’er kez olmak üzere toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılıp davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedildi.

‘Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici’nin ayrıca ‘anayasal düzeni ihlal’, ‘100 kişiyi kasten öldürme’ ve 20’si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu.

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Yargıtay, Ekici hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçlamasıyla kurulan mahkümiyet kararını da bozmuş, Ekici’nin ‘kasten öldürme’ ve ‘insanlığa karşı suç’tan yargılanması gerektiğini belirtti.

“İLAHİ SÖYLEMEK SUÇ MU?”

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Sanık Erman Ekici, daha önce çeşitli mahkemelerde silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığını dosyaların beraat kararı ile sonuçlandırıldığını söyledi.

Ekici, yargılanma nedenini bazı insanları tanımasına bağlayarak, “Kamplara gittiğim söyleniyor, oradaki fotoğrafımı göstersinler kabul edeceğim. Türkiye’de ne zaman STK’lara gitmek, ev ziyareti yapmak, ilahi söylemek suç olmuş? Ben ilahinin içinde ”kimi vurun, kimi patlatın’ demişim?’ şeklinde beyanda bulundu. Örgüt ile herhangi bir bağlantısı olmadığını savunan Ekici, ‘Ebu Talha’ kod adını kullandığına dair tanık beyanlarını da reddetti.

Mahkeme başkanı sanıklardan Hacı Ali Durmaz’a, sanık Ekici’yi tanıyıp tanımadığını sordu. Durmaz, Ekici’yi tanımadığını ve ‘Ebu Talha’ kod adlı kişinin kim olduğunu bilmediğini söyledi.

YAKALAMA EMRİNİN İNFAZININ BEKLENİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar, Yakup Şahin, Hasan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdulmubtalip Demir, Metin Akaltın ve Erman Ekici’nin mevcut hallerinin devamına hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme firari sanıklar, İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur hakkındaki yakalama emirinin infazının beklenilmesine karar verdi. Duruşma, 8 Eylül’e ertelendi. (DHA)

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