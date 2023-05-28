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Ankara seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları

Türkiye’de 2. tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken Ankara’da, 25 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!

Yayınlanma: 19:42 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ankara seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları

Ankara seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. Ankara'nın 25 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 4.280.941 seçmen katılmaktadır.

 

Ankara Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, Ankara'da ne oldu?

AdayOy OranıOy Sayısı
Kemal Kılıçdaroğlu47,32%1.824.023
Recep Tayyip Erdoğan46,00%1.772.846
Sinan Oğan6,39%246.395
Muharrem İnce0,29%11.143
  • Cumhurbaşkanlığı oy oranları: Kemal Kılıçdaroğlu, %47,32 oy oranıyla 1.824.023 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan, %46,00 oy oranıyla 1.772.846 oy aldı. Sinan Oğan, %6,39 oy oranıyla 246.395 oy aldı. Muharrem İnce, %0,29 oy oranıyla 11.143 oy aldı.
  • Parti oy oranları: AK Parti, %32,11 oy oranıyla 15 milletvekili, CHP, %30,79 oy oranıyla 13 milletvekili, İYİ Parti, %13,12 oy oranıyla 5 milletvekili, MHP, %10,22 oy oranıyla 3 milletvekili kazandı.

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