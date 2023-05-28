Ankara seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy oranları
Türkiye’de 2. tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken Ankara’da, 25 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!
Ankara seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. Ankara'nın 25 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 4.280.941 seçmen katılmaktadır.
Ankara Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, Ankara'da ne oldu?
|Aday
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|47,32%
|1.824.023
|Recep Tayyip Erdoğan
|46,00%
|1.772.846
|Sinan Oğan
|6,39%
|246.395
|Muharrem İnce
|0,29%
|11.143
- Cumhurbaşkanlığı oy oranları: Kemal Kılıçdaroğlu, %47,32 oy oranıyla 1.824.023 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan, %46,00 oy oranıyla 1.772.846 oy aldı. Sinan Oğan, %6,39 oy oranıyla 246.395 oy aldı. Muharrem İnce, %0,29 oy oranıyla 11.143 oy aldı.
- Parti oy oranları: AK Parti, %32,11 oy oranıyla 15 milletvekili, CHP, %30,79 oy oranıyla 13 milletvekili, İYİ Parti, %13,12 oy oranıyla 5 milletvekili, MHP, %10,22 oy oranıyla 3 milletvekili kazandı.