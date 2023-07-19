Ankara-Sivas hızlı tren hattında sefer sayısı artıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Anonim Şirketi, 11 Ağustos'tan itibaren Ankara-Sivas hızlı tren hattında cuma, cumartesi ve pazar günleri ek sefer yapılmaya başlanacağını açıkladı.

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TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara-Sivas hızlı tren hattının ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir edeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

8 SEFER YAPILACAK

*Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için Ankara-Sivas YHT hattında 11 Ağustos itibarıyla cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacak.

*Yeni sefere konulan tren Ankara’dan 11.10’da, Sivas’tan 14.50’de hareket edecek. Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas arası işletilen hızlı trenlerde yeni seferler ile cuma-cumartesi ve pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak.

*27 Nisan 2023 tarihinde hizmete verilen Ankara-Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat etti. (DHA)

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