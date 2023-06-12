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Ankara’da 3 katlı binanın çatısına yıldırım isabet etti, yangın çıktı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısına isabet eden yıldırım yangına sebep oldu.

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Alınan bilgiye göre, sağanak yağışın etkili olduğu Elmadağ’daki Sungur Caddesi’nde Yavuz Yüce’ye ait 3 katlı binanın çatısına yıldırım isabet etti.

Binanın çatısının yanmaya başlaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binanın çatısı ve bacasında hasar oluştu.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Toprak, yaptığı açıklamada, yangının ardından olay yerine gittiğini ifade etti.

Toprak, olayın ardından bina sakinlerinin hızla evlerini terk ettiğini, çatıdaki yangının da itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü söyledi. AA

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