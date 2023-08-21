Ankara’da hareketli saatler! Bakanlığa çağrıldılar

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile Lahey Büyükelçiliği önlerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerinin sürmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kuran-ı Kerim’in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, geçen cuma günü Danimarka’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve bugün Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Maslahatgüzar ve elçi müsteşarına devam eden saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirildi, bu eylemleri en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.

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