Ankara’da korkutan patlama

Ankara Elmadağ'da seyir halindeki bir TIR kaza yaptı. TIR alev alırken lastikler ve TIR'ın diğer parçalarında patlamalar meydana geldi. Kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

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Ankara Elmadağ’da boş bir şekilde seyir halinde olan TIR kaza yaptı. Kaza nedeniyle TIR alev alırken, TIR’ın lastikleri ve diğer parçalarında patlamalar meydana geldi.

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda “Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Yanan tırın söndürme çalışmaları an itibariyle tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

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