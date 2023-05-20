Ankara’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan ve bazı kesimlerde dolu şeklinde görülen yağış su baskınlarına neden oldu.

Kent merkezinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yer yer su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bazı alt geçitler kullanılamaz hale gelirken, bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı.

KIRIKKALE YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Ankara ve Kırıkkale’de akşam saatlerine doğru sağanak etkili oldu. İki kentte de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bölgelerde ulaşım yavaşladı, sürücüler güçlükle ilerledi.

Yağmur nedeniyle Ankara- Kırıkkale karayolunun Elmadağ mevkisinde ulaşım aksadı. Yamaçtan suyla birlikte taşınan taş parçaları da yolda birikti. Kırıkkale yönündeki su ve taş parçaları nedeniyle bir TIR, yolda kaldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye polis ve Karayolu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

MANSUR YAVAŞ’TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yağışla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Değerli hemşehrilerim, kentimizin özellikle Keçiören ve Şentepe bölgelerinde yoğun dolu yağışı ile birlikte sağanak yağış devam etmektedir. Toplam 1172 araç ve 2279 personelimiz teyakkuz halindedir. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi. (AA, DHA)