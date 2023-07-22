Ankara’da TIR kazası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara-İstanbul yolunda meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Ankara-İstanbul yolunda otomobilin TIR’a çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Özden idaresindeki otomobil, Doğanlar Mahallesi Çamlıdere mevkisi Ankara istikametinde yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Muhammet ve Fatma Özden’in hayatını kaybettiği, Z.R.Ö’nün yaralandığı belirlendi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. (AA)