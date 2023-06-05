Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 37 kişi tutuklandı
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 216 zanlıdan 37'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 216 zanlı gözaltına alındı.
37 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 37’si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
Aramalarda, 2 kilo 100 gram esrar, 416 gram bonzai, 261 gram metamfetamin, 133 gram eroin, 11 gram kokain, 1 gram skunk, 14 kök kenevir ve 22 bin 347 uyuşturucu hap ele geçirildi. (AA)