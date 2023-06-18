“Anlaşmalı boşanalım” dedi, şimdi de tehdit yağdırıyor
Mersin’de yaşayan Özgül G. cezaevinde iken anlaşmalı boşanma protokolü imzalayan eşi Volkan Gür tarafından “Sana mal vermem, seni yaşatmayacağım” tehdit edildi. Genç kadın emniyete giderek "erkek teröründen" şikayetçi oldu.
İsviçre’de 2013’te tanışan Özgül ile Volkan G. çifti evlendi. Çift, Mersin’e taşınıp ticarete atıldı. Avrupa’da kazandığı parayı gayrimenkul işlerine yatıran Özgül G., şirketi de kocasının üzerine kurdu.
Ancak Volkan G. ‘hırsızlık’ ve ‘dolandırıcılık’tan 10 yıl hapis cezası aldı. Şartlı salıvermeyle serbest kalan koca, anlaşmalı boşanma kararı aldı. Malları eşine vermek istemeyen Volkan G., bazı gayrimenkulleri satışa çıkardı.
Özgül G., “Mal paylaşımı yüzünden beni öldürmek istiyor. ‘Sana mal vereceğime öl daha iyi’ diye tehdit ediyor. Korkuyorum” dedi.