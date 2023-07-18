Anne ile sevgilisi tutuklandı, 1 yaşındaki Toprak’ın ölümünde kan donduran detaylar

Antalya'da hayatını kaybeden ve vücudunda darp izlerine rastlanan 1 yaşındaki Toprak'ın annesi birlikte yaşadığı sevgilisi tutuklandı. Anne ilk ifadesinde, "Ahmet, kızın ağlamasına sinirleniyordu. Beni odadan uzaklaştırarak çocuğu dövüyordu. Bir kere de çocuğu duvara fırlattığını gördüm" dediği öğrenildi.

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Cihadiye Mahallesindeki tek katlı evde dün öğle saatlerindemeydana geldi.

Antalya’nın Aksu ilçesi ikamet eden Ahmet Ö., yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimini sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.’nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi.

Öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.’nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliniği’ne götürdü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliniğine gelen polis ekibi, Aygül Ç.’yi hastanede, Ahmet Ö.’yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Toprak Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Aygül Ç. ve Ahmet Ö., ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Toprak Ç.’nin ölüm raporunda, vücudunda çok sayıda morluk ve ezilme tespit edildiği kaydedildi.

“BENİ ODADAN ÇIOKARIP EZİYET EDİYORDU”

Aygül Ç.’nin ilk ifadesinde, “Ahmet, kızın ağlamasına sinirleniyordu. Beni odadan uzaklaştırarak çocuğu dövüyordu. Tokat atıp eziyet ediyordu. Toprakın ağzını kapatarak yanaklarını ve kollarını ısırdığını gördüm. Bir kere de çocuğu duvara fırlattığını gördüm” dediği öğrenildi.

Polis merkezinde ifadeleri alınan Aygül Ç. ve Ahmet Ö., bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılanAygül Ç. ve Ahmet Ö., suçlamaları reddetti. Aygül Ç. ayrıca hamile olduğunu iddia etti.

Aygül Ç. ve Ahmet Ö., ‘Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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