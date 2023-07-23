Annesi ve kardeşini dövüp, evdeki 4 kediyi öldürdü

Adıyaman Besni'de yaşayan uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet K. (26), tartıştığı annesi Emine (52) ve kardeşi M.K.'yi (17) darp etti. Evde bulunan 4 kediyi de bıçakla öldüren Ahmet K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Annesi ile kardeşini darp ve tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan uyuşturucu madde bağımlısı Ahmet K., geçen cuma günü sabah saatlerinde Besni’ye bağlı Ali Erdemoğlu Mahallesi’ndeki evlerine gelerek annesi ile tartıştı.

Uzaklaştırma kararını ihlal ederek girdiği evde para isteyen Ahmet K., bu talebine olumsuz yanıt veren annesi Emine ve kardeşi M.K.’yi dövdü.

Ahmet K., daha sonra evde beslenen 4 kediyi bıçakla öldürdü. Kavga sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri Ahmet K.’yı gözaltına aldı. Darp edilen anne ve oğlu ise hastanede ayakta tedavi edildi.

Emniyette yapılan sorgulamasında ailesi ile tartıştığını ve annesinin kendisini evden kovması üzerine kendisini kaybettiğini öne süren Ahmet K., pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K., nöbetçi hakimlik tarafından; ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Hakaret’, ‘Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa muhalefet’ ve ‘Hayvanları koruma kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)