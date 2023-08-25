Annesini döven babasını öldürdü: Yıllarca bize eziyet etti

Adana'da babasını öldüren 18 yaşındaki Ç.G., babasının uyuşturucu kullanıp, kendisine ve annesine eziyet ettiğini öne sürdü.

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde, tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde dün Ç.G.’nin (18), evde uyuşturucu kullanıp annesi Zarife G.’yi (40) darp ettiği gerekçesiyle tartıştığı babası Aydın G.’yi (42) tabancayla vurarak öldürmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Aydın G.’nin eşini darp etmesi üzerine evdeki iki çocuğundan biri, mağazada çalışan Ç.G.’yi telefonla arayıp olayı bildirdi.

RUHSATSIZ SİLAH BABASINA AİT

Bunun üzerine eve giden Ç.G.’nin annesini darp eden babasıyla tartıştığı ve babasına ait ruhsatsız tabancayla cinayeti işlediği belirtildi.

Öte yandan, ailenin kirada yaşadığı, Aydın G.’nin çalışmadığı ve Ç.G’nin ailesini geçindirmek için eğitimine devam etmeyip çalışmaya başladığı öğrenildi.

Ç.G. ifadesinde, esrar kullanımının ardından sentetik uyuşturucuya yöneldiğini öne sürdüğü babasının, kendilerine de sürekli eziyet ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. (AA)

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