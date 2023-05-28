Antalya seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri Oy Oranları
Türkiye’de 2.Tur seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 oy verileri açıklanmaya başlarken Antalya’da, 19 ilçede sandıklar açılmaya başlandı. 28 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de!
Antalya seçim sonuçları, 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair veriler YSK'nın onay vermesiyle açıklanmaya başlandı. Antalya'nın 19 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işlemine toplamda 1.904.636 seçmen katılmaktadır.
Antalya Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
İlk turda (1.Tur) seçim sonuçları, Antalya’da ne oldu?
|Aday
|Oy Oranı
|Oy Sayısı
|Kemal Kılıçdaroğlu
|%53,13
|890.202
|Recep Tayyip Erdoğan
|%39,85
|667.720
|Sinan Oğan
|%6,44
|107.849
|Muharrem İnce
|%0,59
|9.883
- Cumhurbaşkanlığı Oy Oranları: Kemal Kılıçdaroğlu, %53,13 oy oranıyla 890.202 oy aldı. Recep Tayyip Erdoğan, %39,85 oy oranıyla 667.720 oy aldı. Sinan Oğan, %6,44 oy oranıyla 107.849 oy aldı. Muharrem İnce, %0,59 oy oranıyla 9.883 oy aldı.
- Parti Oy Oranları: CHP, %32,61 oy oranıyla 32,61 oy aldı ve 6 milletvekili kazandı. AK Parti, %28,53 oy oranıyla 28,53 oy aldı ve 6 milletvekili kazandı. İYİ Parti, %11,58 oy oranıyla 11,58 oy aldı ve 2 milletvekili kazandı. MHP, %9,99 oy oranıyla 9,99 oy aldı ve 2 milletvekili kazandı. YSP, %4,73 oy oranıyla 4,73 oy aldı ve 1 milletvekili kazandı. TİP, %4,61 oy oranıyla 4,61 oy aldı ve milletvekili kazanamadı.