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Antalya’da 1 hektar alan kül oldu

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürülürken, yaklaşık 1 hektar alan kül oldu. 

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Antalya’da 1 hektar alan kül oldu

Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde yer alan ormanda yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti.

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan yoğun müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol atına alınan yangında, 1 hektar orman yandı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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