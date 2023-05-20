Antalya’da 19 Mayıs coşkusu… Gülşen sahne aldı

Antalya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Antalya genelinde tüm gün süren etkinlikler akşam da devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından düzenlenen fener alayına katılan on binlerce Antalyalı, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyıp meşaleler eşliğinde yürüdü.

Fener alayına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, STK’lar ve on binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran on binlerce vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar eşliğinde hep bir ağızdan Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

“104 YILDIR YOLUMUZU AYDINLANTIYOR”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara seslenerek, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin 104 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi. Böcek, konuşmasının devamında gençlere şöyle seslendi:

“BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

.*Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine sahip çıkmak, ülkemizi daha ileriye taşımak siz gençlerle mümkün olacaktır. Her zaman olduğu gibi birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız. Çünkü biz gençlerle güçlüyüz! İşte bu yüzden, hayallerinizin, umutlarınızın, yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Çok sevdiğiniz vatanınızdan gitmenize müsaade etmeyeceğiz.

*Ey Türk istikbalinin evladı! 19 Mayıs kuruluşa ve kurtuluşa olan inancın günüdür. 19 Mayıs bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür. 19 Mayıs vazgeçmeyenlerin, pes etmeyenlerin günüdür. Mücadeleden vazgeçmemiş Mustafa Kemal'in mirasıdır bugün. Türk milletine umutsuzluk yakışmaz, vazgeçmek yakışmaz, özellikle siz gençlere hiç yakışmaz.

*Sana söz Atam kurduğun Cumhuriyeti, bıraktığın emaneti nice yüzyıllara taşıyacağız. Sana söz Atam, gençlerimizle birlikte devrimlerinden ayrılmadan, gösterdiğin hedefe hiç durmadan, yorulmadan yürüyeceğimize ant içiyoruz.

Başkan Böcek, sahnede coşkulu kalabalıkla birlikte marş söyleyerek selfie çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı ve Cumhuriyet İçin El Ele Platformu Sözcüsü İbrahim Daş da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

GÜLŞEN: RUMUHUN RENGİ BELLİ

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda önce DJ Performans Muhammet Büyüktepe Antalyalıları coşturdu. Daha sonra düzenlenen konserde ünlü sanatçı Gülşen sahne aldı.

Antalyalı hayranlarıyla buluşan Gülşen’e, Antalyalılar bayrakları ve fenerleriyle eşlik etti. Gülşen, Antalyalılara ‘Çok güzelsin' diye seslenerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Gülşen, “Saçımdan tırnağıma ruhumun rengi belli. Rengim laik Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

Başkan Böcek, sanatçı Gülşen'e Atatürk'ün Antalya ziyaretini yansıtan fotoğrafın yer aldığı tablo ve çiçek takdim etti. Gülşen, Başkan Böcek'e Antalyalılarla buluşmasına aracı olduğu için teşekkür etti.