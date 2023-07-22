Antalya’da butik otelde yangın: 2 turist öldü, 12 kişi yaralandı

Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde bir butik otelde çıkan yangında Lübnan uyruklu biri kadın, 2 turist hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak’taki 3 katlı bir butik otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Otelde bulunanlar tahliye edilirken, yangında Lübnan uyruklu biri kadın 2 turist yaşamını yitirdi, 2’si ağır 12 kişi ise yaralandı.

Aralarında Norveç, Danimarka ve Hollandalı turistler ile gurbetçilerin de bulunduğu yaralılar sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Büyük bölümü ahşap olan ve dar sokakta yer alan oteldeki soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. (AA), (DHA)

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