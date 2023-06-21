Antalya’da sit alanına yapılan kaçak yapılar yıkıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sit alanında hazineye ait araziye yapılan kaçak yapılar yıkıldı.

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Kemer’e bağlı Tekirova Mahallesi’nde, Phaselis Antik Kenti 1’inci Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda kalan Bostanlık mevkisinde hazineye ait arazide izinsiz olarak bungalov, duş, tuvalet ve yarı açık şekilde kafeterya olarak kullanılan yerler yapıldığı, tarımsal faaliyetler gerçekleştirildiği Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile tespit edildi.

Alınan karar doğrultusunda, hazine arazisindeki yapılar, Phaselis Antik Kenti Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü denetiminde yıkıldı.

‘BOŞALTMA VE TAHLİYE EMİRLERİ GELDİ’

İşletme sahibi 63 yaşındaki Süleyman Egel, “Burası 1941 senesinde atalarımız tarafından alınmış cumhuriyet tapulu. O zamandan beri kullanılan ve bakılan, gördüğünüz gibi korunan bir yer burası. Son zamanlarda neden bilmiyorum ama halk plajı projesinin arkasından buraları boşaltma ve tahliye emirleri geldi. Cumhuriyet tapularımızın ispatlı olarak devam ettiği mahkememiz de devam ediyor. Buradaki sorun şudur; buradaki tapuların normal olarak 1950 yılında çıkan kanunla tapuların sahiplerine iade edilmesi gerekiyor fakat hazineye yazıldı. Bakıldığı zaman da hazine olarak yazıyor. Normalde en kötü olarak davalı olarak yazılması lazımdı” dedi. (DHA)

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