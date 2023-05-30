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Araç devrildi! Çok sayıda asker yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde devrilen cezaevi nakil aracındaki 10 asker ile sürücü yaralandı.

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Araç devrildi! Çok sayıda asker yaralı

Göreve gittiği Bandırma’dan dönen cezaevi nakil aracı, yağışın da etkisiyle Bergama ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 ASKER YARALANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 7 kişiyi sıkıştıkları araçtan çıkardı, diğer 4 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Araçtaki 4 er, 1 subay, 5 uzman çavuş ve 1 sivil şoför yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. (AA)

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