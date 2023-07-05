Araç içinde kan donduran cinayet

Bursa'da oto alım ve satımı yapan Mustafa Ekşi (41), otomobiliyle seyir halindeyken yanında bulunan kişi tarafından boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.

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Bursa’da, oto alım satım işi yaptığı öğrenilen Mustafa Ekşi, yönetimindeki 16 KM 015 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

BOĞAZI, KARIN VE KOLUNDAN BIÇAKLANDI

Şüpheli kişinin bıçak darbeleriyle boğazından, karnından ve kolundan yaralanan Ekşi, fren yaparak durdurduğu otomobilinden inerek çevresindekilerden yardım istedi.

Kanlar içerisinde kalan Ekşi, vatandaşlar tarafından yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli olan Ekşi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, cinayet sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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