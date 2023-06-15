Aracı olanlar dikkat! Yeni dönem başladı

TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabilmesini sağlayan uygulamanın başladığı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından, “araç muayenesinde e-rapor dönemi”ne ilişkin paylaşım yapıldı.

YENİ DÖNEM

Bakanlığın dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda, TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene raporlarına kısa mesaj, elektronik posta ve e-Devlet yoluyla ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yeni uygulamayla yılda, 112 ton kağıt tasarrufu sağlanacak, 1904 ağaç kesilmekten kurtulacak, 7 bin 840 metrekare çam alanı tahrip olmayacak, 459 bin 200 kilovat elektrik enerjisi sağlanacak, 196 bin litre akaryakıttan tasarruf edilecek, 30 bin 240 metreküp atık gazın atmosfere yayılımı engellenecek.”

“ARAÇLARIM” SEKMESİNDEN ULAŞILACAK

TÜVTÜRK tarafından işletilen istasyonlarda araç muayene sürecinin sonunda verilen raporlar, araç sahiplerine kısa mesaj veya e-posta yoluyla gönderilecek. Ayrıca araç sahipleri bu raporun özetine e-Devlet Kapısı’ndaki “Araçlarım” sekmesinden de ulaşabilecek. (AA)

İlginizi Çekebilir Araç muayene istasyonlarında usulsüzlük yapmışlar: 8 tutuklama

İlginizi Çekebilir Sahte araç muayene sitesiyle 20 milyon topladılar