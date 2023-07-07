Ardahan il genelinde şap karantinası

Ardahan'da artış gösteren şap hastalığı nedeniyle il genelinde tüm köyler ve mahalleler karantinaya alındı.

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Ardahan Valiliği, çok hızlı bir şekilde yayılma özelliği gösteren şap hastalığı ve İran kaynaklı yeni tip SAT-2 virüsünün yayılımının azaltılması amacıyla, il genelinde tüm köyler ve mahallelerin karantinaya alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlimizde de görülen ve çok hızlı bir şekilde yayılma özelliği gösteren şap hastalığı ve İran kaynaklı yeni tip SAT-2 virüsünün yayılımının azaltılması amacıyla il genelindeki tüm köyler ve mahallelerimiz karantinaya alınmıştır.

* Şap hastalığının aktif olarak devam ettiği yerlerde kordon, karantina, eğitim, tecrit ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, karantinaya alınan mihraklarda karantina tedbirlerine uyulup uyulmadığının kontrolünün sağlanmasına ve İl genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince denetim ve kontrol faaliyetlerinin artırılmasına, il genelindeki tüm hayvan pazar yerlerinin karantina süresince kapatılmasına, alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir. (DHA)

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