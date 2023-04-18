Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Arefe günü, Ramazan Bayramı'ndan bir gün önceki, Şevval ayının da son günü olup bu günde oruç tutulmaz. Arefe günü, İslam dünyasında ibadetler, dualar, sadaka ve hayır işleri gibi ibadetlerle dolu geçer. Arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor, yarım gün idari tatil olacak.

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Arefe günü, Müslümanlar tarafından bayramın gelişini kutlamak, sevdikleriyle bir araya gelmek ve ibadetlerini yerine getirmek için değerlendirilir. Arefe günü, İslam takvimine göre Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’ndan bir gün önce kutlanıyor. Hafta içi gününe denk gelen arefe günü yarım gün idari tatil olarak belirlendi.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı arefe günü 2023 yılında 20 Nisan tarihine denk geliyor. Bayramın birinci günü 21 Nisan Cuma günü olacak.

20 Nisan Perşembe arefe günü yarım gün resmi tatil olacak. Bankalar, eczaneler ve postaneler yarım gün hizmet verecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ECZANELER VE KARGOLAR AÇIK OLACAK MI?

Arefe Günün'de eczaneler öğlene kadar açık olacak. Daha sonrasında ise nöbet sistemine göre çalışacak. Kargolar özel şirket olduğu için çalışma saatlerini kendi belirliyor ancak gün boyu çalışması bekleniyor.