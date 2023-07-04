Arı Operasyonu: 1’i şef 20 personel gözaltında

Kuşadası ve Söke sınırları içindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğanbey Şefliği ile Kuşadası Müdürlüğü'nde görevli biri şef 20 personel, arıcılardan kovan başına para aldıkları iddiaları kapsamında, sabah saatlerinde polisin Kuşadası, Söke ve Kütahya’da düzenlediği eş zamanlı 'Arı Operasyonu' ile gözaltına alındı.

Latif SANSÜR

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Geçtiğimiz kasım ayında Milli Park Müdürü Koray Aşık'ın görevden alınmasıyla gözlerin çevrildiği Kuşadası ve Söke sınırları içindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Doğanbey Şefliği’nde görevli 11, Kuşadası Müdürlüğü’nde görevli 9 personel sabah saat 07.00'de polisin yaptığı eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Doğanbey şefi U.U. ile birlikte 10 kişinin Söke'de, 9 kişinin Kuşadası'nda, 1 kişinin de Kütahya'da, arı kovanı başına para aldıkları iddialarının soruşturulduğu ‘Arı Operasyonu’ çerçevesinde gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gözaltına alınanların iki günlük sorgu sürecinden sonra perşembe günü Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecekleri bildirildi. Operasyon çerçevesinde birçok arı üreticisinin de ifadesine başvurulduğu dile getirildi.

MİLLİ PARK SKANDALLARI BİTMİYOR

Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ‘Dünyada bir örneği daha olmayan’ ifadesiyle tanıttığı; Uluslararası Sulak Alanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunmasına Yönelik Sözleşme (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona), ulusal ve uluslararası birçok yasayla korunan alan niteliğinde olan Kuşadası'ndaki Milli Park’ın müdürü Koray Aşık, Milli Park'ta izinsiz ağaç kestiği için geçen kasım ayında müdürlük görevinden alındı.

Milli Parkta bir yıl içinde; 1. derece Korunan Kuş Cennetinde iş makineleriyle 15 metre genişliğinde 1.5 kilometre uzunluğunda kanal açılması, Milli Park içinde fasıl gecelerine izin verilmesi, yangın mevsiminde tüm Türkiye'de ormanlara giriş yasakken Milli Park’ın ziyarete açılması, park içindeki işletmeye yapılaşma izni verilmesi ve Milli Park sınırları içindeki eski Doğanbey Köyü'nde çok değerli 7 arazinin İstanbul'daki bazı holding sahiplerine satışa sunulmak üzere Milli Park vasfından çıkarılması gibi konular da gündeme gelmişti.

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