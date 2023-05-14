Artvin Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Artvin’de, 9 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü'de! Artvin ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Artvin seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Artvin'in 9 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 132.235 seçmen sayısı bulunuyor.
Artvin Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçimde Artvin'de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%40,5
|2018
|CHP
|%32
|2018
|İYİ
|%10,2
|2018
|MHP
|%10,2
|2018