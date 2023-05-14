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Artvin Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Artvin’de, 9 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü'de! Artvin ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

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Artvin Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Artvin seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Artvin'in 9 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 132.235 seçmen sayısı bulunuyor. 

Artvin Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

Önceki (2018) seçimde Artvin'de ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti%40,52018
CHP%322018
İYİ%10,22018
MHP%10,22018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023  

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

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