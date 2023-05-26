Arzu Ar’ı öldüren katil eşe ağırlaştırılmış müebbet

Bartın'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı bıçaklayarak öldüren Metin Ar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Bartın’da yaşayan Metin Ar, geçen yıl 9 Eylül’de, boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar’ı aralarında çıkan tartışmada bıçakla yaraladı, hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi kadın kurtarılamadı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, ÖLDÜRDÜ

Olaya tanık olan vatandaşlarca dövülen Metin Ar, tedavisinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ar’ın, eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 ay tutuklu bulunduğu cezaevinden iki gün önce tahliye olduğu ortaya çıkmıştı.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, maktul Arzu Ar’ın müşteki yakınları, avukatı ile sanık müdafi hazır bulundu.

Tutuklu sanık Metin Ar’ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, tanıkların beyanlarının ardından sanık avukatı önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı savunmasını yaptı, müvekkilinin en ağır adli kontrol tedbirleriyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

CİNAYET İŞLEME KASTI YOKMUŞ!

Son sözü sorulan sanık Ar da cinayet işleme kastının olmadığını, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, “Takdir mahkemenin.” dedi.

Duruşmaya bir süre ara veren heyet, ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, sanık Metin Ar’ın daha önce de boşandığı eşine, “Eşe karşı şiddet, tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarını işlediğine vurgu yaptı.

Sanığın cinayeti tasarlayarak ve kasten işlediğine, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanamayacağına hükmeden heyet, sanık Ar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. (AA)

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