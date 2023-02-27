Prof. Dr. Nazan Savaş’tan çarpıcı iddia: Asker değil, asker kıyafeti giydirilmiş siviller vardı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, depremin ilk günlerinde kentte askerin olmadığını, bu durumu gizlemek için de sivil kişilere asker üniforması giydirildiğini öne sürdü.

Saygı ÖZTÜRK

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“Bizzat kendi yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum” diyen Savaş, şunları söyledi: “Depremin ikinci günü Jandarma'nın bahçesinde konuşlanan AFAD çadırına girdim. Sahipsiz cenazelerin fotoğrafların çekilmesini söylemek için gitmiştim. İlgili kişiyi sordum. Genç, iri-yarı yapılı asker kıyafetli birini gösterdiler. Bu kişinin yanına gittim. Konuyu söyledim. Asker kıyafetli genç bana dedi ki, ‘Nazan Hanım ben sizi tanıyorum. Ben Karaksi köyünden …. kişiyim. Biz cenaze çıkarmaya yardımcı oluyoruz. Bize asker kıyafeti giydirdiler' dedi. Bu durum depremin ilk günlerinde askerin olmadığının göstergesidir. AFAD koordinasyon çadırında bile milletin efendisi köylümüz vardı.”

Savaş, sivillere asker kıyafeti giydirilmesini “Yağmalamaya karşı önlem” ya da askerin yokluğunu gizleme isteğine bağladı.