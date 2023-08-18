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Asker ve korucuları taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada, 1'i uzman çavuş, 4'ü güvenlik korucusu 5 kişi yaralandı.

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Asker ve korucuları taşıyan araç devrildi: 5 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü yolunda, gece saatlerinde, asker ve güvenlik korucularını taşıyan kamyonet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 1 uzman çavuş ile 4 güvenlik korucusu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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