Aslıhan Sinem’in son görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de kaybolan ve daha sonra hastanede hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Çiçek'in son anlarına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 18 yaşındaki genç kızın "Nefes alamıyorum" dedikten sonra "Baba" diye bağırdığı ve acı içinde kıvrandığı görülüyor.

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl iş görüşmesi için evinden ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi. Ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusunun ardından, genç kızın Ege Üniversitesi Hastanesi’nde olduğu tespit edildi ve Aslıhan Sinem bir gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, Çiçek’in telefonunda Burak Kaya’nın izlerine rastladı ve onu gözaltına aldı. Kaya, sorgulama sırasında suçlamaları reddetti.

Soruşturma sırasında, Aslıhan Sinem’in beyaz bir araca bindiği belirlendi. Araştırmalar sonucu, aracın sahibi Cem A. gözaltına alındı. Cem A., cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı. Cem A.’nın kuzeni Diyar A. da aynı şartlarla serbest bırakıldı.

Kanında uyuşturucu madde tespit edilen Burak Kaya, yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı fakat daha sonra başka bir suçtan dolayı tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Cem A.’ya 19 yıl, Burak Kaya’ya ise 15 yıl hapis cezası istendi. Ancak her iki sanık hakkında ‘Olası kastla öldürme’ suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Sanıklar, İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı.

‘BABA’ DİYE BAĞIRMIŞ

Daha önce bir hafif ticari araca binerken ardından sokakta telaşla koşarken görüntüleri ortaya çıkan Aslıhan Sinem Çiçek’in, hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler, dava dosyasına girdi. Aslıhan Sinem Çiçek’in, otoyol kenarındaki yeşil alanda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsünde, Aslıhan Sinem’in, ‘Nefes alamıyorum’ dedikten sonra son sözünün ‘Baba’ olduğu ve acıdan kıvrandığı görüldü.

‘ADALET İSTİYORUZ’

Baba Serdar Çiçek, “Kızım ölmedi öldürüldü. Sanıklar dışarıda geziyor. Kızımın son görüntüleri elimizde. Daha önce bir caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, panikle koştuğu görülmüştü. Cep telefonuyla kaydedilen son görüntülerinde ise kızım acı çekiyor ve nefes alamıyor. Sonra ambulans geliyor, sedyeye alıyorlar. Sanırım orada ölmüş. En son ‘Baba’ diyor. Elimizden bir şey gelmedi. Kızım evine gelemedi. Olayda yargılanan 2 kuzen dışarıda. Olay yerinde bulunan sanık da serbest bırakılmıştı şimdi uyuşturucu suçundan tutuklu. Bu kişilerin bir an önce caza almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz” dedi.

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