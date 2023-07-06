Ataşehir’de sokakta kadına saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Ataşehir'de sokakta yürüyen kadını başından ve boynundan yaralayan köpeğin sahibi tutuklandı.

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Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki Adalet Sitesi’nden çıkan A.K., dün saat 15.45 sıralarında bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Vatandaşlarca kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, dün akşam A.K. adlı kadına saldırarak yaralayan köpeğin sahibini bulmak için çalışma yaptı. Köpeğin A.A. adlı kişiye ait olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından “taksirle yaralama” suçundan Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli A.A, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinde olay sırasında orada olmadığını ve olayda bir dahlinin bulunmadığını belirten A.A, köpeğin sahibi olmadığını öne sürdü. Nöbetçi hakimlik, şüphelinin üzerine atılı olan suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklanmasına hükmetti.

İLK AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, Ataşehir’de köpek saldırısına uğrayan ve görme kaybı yaşayan A.K.’nin ilk ameliyatının başarılı geçtiğini bildirdi.

A.K.’nin sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Yılmaz, saldırı sonrası ambulansla acil servise getirilen hastanın, ilk müdahalesi ve pansumanları yapıldıktan sonra servise yatırıldığını anlattı.

Yılmaz, A.K.’nin gözünden ameliyat edildiğini belirterek, “Bugün sabah itibarıyla hastamızın ilk ameliyatı yapıldı. Hastanın görme kaybı var ve göz çevresinde de bazı kesiler var köpek ısırığına bağlı. Göz direkt olarak köpek tarafından ısırılmamış ama darbeye bağlı bir yaralanması var. Görmemizi sağlayan lens bölgesi hasar görmüş. Böyle olunca gözün, ilk geldiğinde maalesef refleksi yoktu. İlk ameliyatının sonucunda bu ışık refleksi geri döndü” ifadelerini kullandı.

Hastanenin göz kliniğinin tecrübeli hocaları eşliğinde ameliyatın yapıldığını ifade eden Yılmaz, ikinci bir ameliyat daha planlandığını bildirdi.

KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki Adalet Sitesi’nden çıkan A.K. dün saat 15.45 sıralarında bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Vatandaşlarca kurtarılan ve başı ile boynundan yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Köpek ise barınağa götürülmek üzere belediye ekiplerince muhafaza altına alınmıştı. (AA)

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