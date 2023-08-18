Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne vatandaş girişleri yasaklandı

Dünyanın en değerli 3 havalimanından biri olarak gösterilirken, AKP iktidarı tarafından "Türkiye’nin en büyük şehir parkı" olarak pazarlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne vatandaş girişi yasaklandı. İlk etabının açılışı, geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde in cin top oynuyor.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kapatılması ve yıkılması tepkilere neden olan Atatürk Havalimanı, 1953 yılında Yeşilköy Havalimanı adı ile hizmete açıldı. 1985 yılında yenilendi ve Atatürk Havalimanı adını aldı. AKP iktidarının yeni havalimanının açılmasının ardından millet bahçesi yapmaya karar verdiği Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuş, 6 Nisan 2019 günü gerçekleştirildi.

Millet bahçesinin ilk etabı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Mayıs 2023 tarihinde açıldı ve 8 Mayıs itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağı duyuruldu. İlk etabının açılışının gerçekleştirilmesine rağmen şu an Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne vatandaş girişleri yasaklanmış durumda.

Millet bahçesinde adeta in cin top oynuyor. Atatürk Havalimanı arazisinin 2 milyon 818 bin 979 metrekaresi millet bahçesi olarak ayrılan dev arazide cami, hastane, fuar binaları, tenis kortları ve basketbol sahaları ise yapılmaya devam ediyor.,

İHALE KAPALI KAPILAR ARKASINDA YAPILDI

Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile kapalı kapılar arkasında ihale düzenlenmişti. İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. İhalenin sözleşmesi imzalanmadan pistleri kırma işlemlerinin başlaması kamuoyunun tepkisini çekmişti. Tüm itirazlara rağmen inşaat 2022 yılının mayıs ayında başladı.

BAKANLIK PLAN YAPTI, İBB DAVA AÇTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 7.2 milyon metrekarelik havalimanı arazisi için hazırladığı imar planında; kullanım dışı kalan kuzey pistlerini, hangar binalarını ve terminal binasının bir kısmını kapsayan toplam 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik bölüm millet bahçesi olarak ayrıldı. Havalimanı arazisinin 175 bin 500 metrekarelik bölümünde hastane, 443 bin metrekarelik kısmında sosyal tesis, 870 bin 103 metrekarelik alanda kültürel tesis, 52 bin 418 metrekarelik alanda da cami inşaatı yapılıyor. 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olacak.

Millet bahçesi olarak belirlenen alanda da millet kıraathanesi, büfe, kafeterya, mescit, tenis, basketbol, etnospor gibi spor alanları, çay bahçeleri yer alacak. İBB'nin bakanlığın imar planına açtığı davada geçtiğimiz aylarda bilirkişi raporu çıktı. Raporda havalimanıyla ilgili alınan karar; şehircilik ilkelerine aykırı bulundu, kamu yararının gözetilmediği belirlendi. Atatürk Havalimanı'nın olası bir afette üstleneceği kritik görevin planda yeterince irdelenmediğine de dikkat çekildi.

İlginizi Çekebilir Atatürk Havalimanı bu hale geldi

İlginizi Çekebilir Milyonları yutan Millet Bahçesi