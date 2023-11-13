Atatürk’e hakaretten tutukluydu! Serbest bırakıldı, skandal ortaya çıktı

Atatürk’e hakaretten tutuklanan Erzurumlu fenomen dönerci Mustafa Atmaca'nın bugün sağlık sorunları ve tedavisi gerekçe gösterilerek serbest bırakılması bir başka skandalı ortaya çıkardı...

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya üzerinde 650 bin takipçisi bulunan Mustafa Atmaca, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etti.

Videonun yayılmasının ardından gözaltına alınıp “Atatürk'e hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Atmaca, bugün tahliye edildi. İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenildi.

Atmaca'nın tahliye gerekçesi bir başka skandalı daha ortaya çıkardı. Çok sayıda takipçiyle fenomen olan Atmaca, gözaltına alınmadan günler önce sosyal medya hesabından maskesiz bir şekilde döner takarken ve müşterilere servis yaparken video paylaştı.

Verem hastası olan ve tedavi gören birinin gıda ile iç içe olması hastalığın yayılma riskini artırdığı için yasak. Bu nedenle Atmaca'nın videoları endişe yarattı.

“BU ADAM GIDA SEKTÖRÜNDE NASIL ÇALIŞIYOR?”

Atmaca’nın hastalığının ortaya çıkmasının ardından tepki yağdı. Tepki gösterenlerden biri de DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu

DP’li Enginyurt sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “M. Kemal Atatürk düşmanı Erzurumlu Dönerci, verem hastalığı tedavisi görüyor diye tahliye edilmiş. Verem hastalığı bulaşıcıdır, gıda sektöründe bu adam nasıl çalışmış ve nasıl çalışmaya devam ediyor? Doğru düzgün bir yalan bulsaydınız. Bu suçtur. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun” dedi.

“BU VİCDANLARA SIĞMAZ”

Atmaca, hakkında Erzurum'da ilk suç duyurusunda bulunan CHP İl Başkanı Serhat Can Eş, “Bir skandal daha ortaya çıktı” dedi.

CHP'li Eş, yaptığı açıklamada,“Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Mustafa Atmaca iki günlük tutkluluğunun ardından serbest bırakıldı. Atmaca'nın verem hastalığından dolayı serbest bırakıldığını öğrendik. Bu vicdanlara sığmaz. Konuyu takip ediyoruz. Ortaya bir skandal daha çıktı. Verem hastası bir nasıl olur da lokantada aktif bir şekilde çalıştırılır? İnsan sağlığını bu denli hiçe saymak bu kadar kolay mı? Gerekli başvuruları yapıp , halkımıza gerekli bildirimleri bulunacağız” diye konuştu.