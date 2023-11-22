Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti

Eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti. Kızı Meltem Ünal Erzen, “Hayatını Devletine ve milletine hizmetle geçirmiş bilge ve centilmen bir insan, muhteşem bir babaydı” ifadelerini kullandı.

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Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Ateş Ünal Erzen'in bugün yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Kızı Meltem Ünal Erzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akıl hocamı, ışığımı kaybettim. Hayatını Devletine ve milletine hizmetle geçirmiş bilge ve centilmen bir insan, muhteşem bir babaydı. Cenazesi Cuma günü Teşvikiye Cami'nden öğle namazına müteakip kaldırılacak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, “Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Başkanımız Ateş Ünal Erzen’i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

3 DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Erzen, bir dönem Galatasaray yöneticisi olarak da görev yaptı.