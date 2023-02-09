Avrasya Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Avrasya Üniversitesi’ne araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Avrasya Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete' de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
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