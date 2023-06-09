Avukat ve müvekkilini öldürdü, cezası belli oldu

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş ve müvekkili Öznur Tufan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Abdullah Türkoğlu 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Batuhan SERİM

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Avukat Servet Bakırtaş'ı katleden sanık Abdullah Türkoğlu hakkında, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve tasarlayarak kasten öldürmek” suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi.

Sanık Türkoğlu hakkında ayrıca Öznur Tufan'a karşı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, yasal ve indirim koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ‘indirim uygulanmasına yer olmadığına' karar verdi.

Sanık Abdullah Türkoğlu ayrıca, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl, ruhsatsız tabanca taşımak suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

“SAVUNMA HAKKI KUTSALDIR”

Duruşmaya katılan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, kararın açıklanmasının ardından Bakırköy Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, “Verilen kararın savunma görevini yerini getiren meslektaşlarımıza yönelik şiddete karşı caydırıcı olması için emsal teşkil etmesini diliyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz; savunma hakkı kutsaldır. Avukata yönelik şiddet, savunma kurumuna ve adalete yöneliktir. Savunma yoksa yargılama da yoktur. Savunma hakkı için mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

“BU KARAR EMSAL OLSUN”

Avukat Servet Bakırtaş'ın kızı Avukat Elif Bakırtaş da kararın açıklanmasından sonra , “Şiddetin dini, ırkı, mesleği olmuyor ama biz avukatlar her gün baskı ve şiddet altında çalışıyoruz. Bu yüzden bu karar mesleğini iyi ifade eden meslektaşlarıma ve ışık ve emsal olsun diyorum “dedi.