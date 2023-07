Avukatlardan Can Atalay’a destek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmemesine avukatlar, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamada, “Seçilmesinin üzerinden bugün itibarıyla 53 gün geçmiş olmasına karşın, Can Atalay’ın halen daha salıverilmemiş olması hukukun, Anayasa’nı ihlalidir” denildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

14 Mayıs'taki seçimde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında tahliye kararı verilmemesine ilişkin avukatlar tarafından Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya çok sayıda avukatın yanı sıra Can Atakay'ın annesi ve babası da katıldı.

Can Atalay'ın 14 Mayıs'taki TBMM genel seçimleri için aday olduğu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan incelemede hakkında kesinleşmiş hüküm bulunmadığından adaylığının kabul edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Can Atalay Hatay seçmenlerinin oylarıyla milletvekili seçilmiştir. Mazbatası düzenlenmiş ve verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

‘ATALAY'IN HALEN DAHA SALIVERİLMEMİŞ OLMASI HUKUKUN, ANAYASA'NI İHLALİDİR'

Seçilen 599 milletvekilinin TBMM'de yemin ederek görevlerine başladığının kaydedildiği açıklamada, “Can Atalay tutuklu olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Oysa Anayasa'nın açık ve emredici hükmü uyarınca, bir kişi milletvekili seçilince, aksi yönde bir meclis kararı olmadıkça, seçimden önce ya da sonra bir suç işlediği ileri sürülerek tutulamaz, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Seçilmesinin üzerinden bugün itibariyle 53 gün geçmiş olmasına karşın, Can Atalay'ın halen daha salıverilmemiş olması hukukun, Anayasa'nı ihlalidir. Bu hukuk dışı, keyfi uygulama de hakkı ihlal edilen yalnızca can Atalay değil, onu seçen millettir. Üyesi olduğu TBMM'dir” denildi.

SERBEST KALMASININ ANAYASA'NIN GEREĞİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Açıklamada, “Toplumda yargı kurumunun, özellikle siyasi davalarda adalet dağıtmaktan daha çok, korku salan, cezalandıran, herksin çekindiği, güvenmediği bir kuruma dönüştüğü izleniminin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu hepimiz üzülerek izliyoruz” ifadelerine yer verildi. Can Atalay'ın derhal serbest kalmasının hukukun, Anayasa'nın ve adaletin gereği olduğu vurgulandı.

‘MAHKUMİYET KARARI HUKUKA AYKIRIDIR'

Can Atalay'ın avukatı Akçay Taşçı ise, “Gezi davası hukuka uygun bir şekilde yürütülmüş, iddialar delillendirilmiş, haklarındaki bütün deliller ortaya konmuş ve cezalandırılmış bir yargılama pratiği değildir. Tüm Gezi tutukluları ve hatta Türkiye'nin geri kalan her yerindeki siyasi davalarında verilen mahkumiyet kararları hukuka aykırıdır. Hepsi baştan sona siyasi iktidarın kendi iktidarını temellendirmek, güçlendirmek ve muhalefeti susturmak üzere kullandığı davalardır. Can Atalay gibi diğer Gezi tutsakları ve diğer tüm siyasi tutsaklar haksız bir şekilde cezaevindedir. Bunu her gün her aşamada, her bulduğumuz fırsatta, her kürsüde dile getirmek zorundayız” dedi.

ANAYASA'NIN 83. MADDESİNİ HATIRLATTI

Can Atalay'ın mazbatasının alınmasının ardından 25 Mayıs'ta Yargıtay'a başvurduklarını söyleyen Avukat Taşçı, “Dosyamız halen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. O tarihten itibaren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı henüz tek bir kelam etmiş değil. İlk talebimiz, en net talebimiz bir an önce dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesidir. Daire, karar verecek ve Can Atalay'ı serbest bırakacaktır. Umudumuz, talebimiz bu yöndedir. Bunu neye dayandırıyoruz: Anayasa'nın 83. Maddesinden bahsediyoruz sürekli olarak. Seçilmiş milletvekilleri iktidarın baskısıyla, özellikle de muhalif milletvekilleri, görevini yapmaktan mahrum bırakılmasın diye konulmuş. 83. Maddenin varlık sebebi bugün yaşadığımız durumdur. Türkiye'de demokrasinin asgari olarak dahi uygulana gelmesidir, bunun fırsatlarının açılmasıdır. 83. Madde hala oradaysa, Can Atalay serbest bırakılmak zorundadır” ifadelerini kullandı.