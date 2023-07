Ayşe tatile çıkmasa Kıbrıs Türkü bugün olmayacaktı

Kıbrıs Türklerinin lideri Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş çıkarmanın parolasını hatırlatıp “Harekat olmasaydı Kıbrıs Türk toplumu azınlığa dönüşür, yok olurdu” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

SERDAR DENKTAŞ, 49. YILINDA KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NI SÖZCÜ'YE ANLATTI

Serdar Denktaş… Kıbrıs Türklerinin efsanevi lideri Rauf Denktaş'ın oğlu… Milletvekili, parti genel başkanı ve bakan olarak uzun yıllar aktif politikada yer alan Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümünde, 20 Temmuz 1974 günü ve sonrasında yaşadıklarını ve babasını SÖZCÜ'ye anlattı.

Barış Harekatındaki “Ayşe Tatile Çıksın” parolasını hatırlatan Denktaş, “Esir düşmemek için son kurşunu hep kendimize sakladık. Barış harekatı yapılmasa, Ayşe tatile çıkmasa, biz bugün yoktuk. Kıbrıs Türk toplumu hiçbir hakkı hukuku olmayan küçük bir azınlığa dönüşür, adadaki nüfusumuz giderek azalır, dilimizi bile konuşamaz ve sonra da yok olurduk. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güvenliği de zora girer, mavi vatan kaybedilirdi'' dedi. Parolanın hikayesi ise şöyleydi:

“Barış harekatının başlaması için parola ‘Ayşe Tatile Çıksın' olarak belirlenmişti. Ayşe, dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Ayata'ydı. Kıbrıs Rum kesimindeki yeraltı örgütü EOKA'nın darbesinden sonra garantör ülkeler Cenevre'de görüşmeler yapmış ancak sonuç alınamamıştı. Turan Güneş de Cenevre'den dönerken Başbakan Bülent Ecevit'i aradı ve sonucun olumsuz olduğu anlamında “Ayşe tatile çıksın” dedi. Bu parola ile TSK'nın harekata başlatabileceği mesajını verdi.” Serdar Denktaş, harekatın önemini şu sözlerle anlattı:

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK

“20 Temmuz Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı toplumsal varlığını korumayı başardı, özgürlüğüne kavuştu. Tüm dünyaya yıllardır verdiği hak ve hürriyet mücadelesinde baskılara boyun eğmeyeceğini ispat etti. Rum tarafı hiç bir zaman barışçı olmadı. Türk halkı olarak bizim görevimiz adadaki varlığımızı, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi korumak. Bugün KKTC yaşıyorsa bunun mimarları, Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Barış Harekatını yapan Mehmetçiktir.”

Harekat başlayınca İsviçre üzerinden adaya ulaşabildim

Serdar Denktaş, 20 Temmuz 1974 günü 15 yaşındayken eğitim için gittiği Londra'da bulunuyordu. Denktaş, o günleri şöyle anlattı: Barış harekatını TV'lerden duydum ve Londra'dan derhal adaya dönebilmek için girişimlere başladım. Kıbrıs'a uçak seferi yoktu ve Türk kesiminde o zamanlar havaalanına da sahip değildik. Kıbrıs müzakerelerini sürdüren ve harekat başlayınca görüşmeleri bitiren Türk heyetinin İsviçre'de olduğunu öğrendim. Heyetle temas kurup İsviçre'ye geçtim. Onların uçağı ile Ankara Etimesgut'a geldik. Ardından başka uçak ile toprak bir pistin olan Girne yakınlarındaki Kırnı Havalimanına indik.

YAĞMUR GİBİ GELİYORLAR

Serdar Denktaş, harekat öncesi ve sırasındaki atmosferi şöyle ifade etti: “Benim çocukluğum her sabah babamdan ‘Ankara, Ankara güzel Ankara / Seni görmek ister her bahtı kara / Senden yardım ister her düşen dara” marşını dinleyerek geçti. Babam harekata kadar bizi her sabah bu marşı söyleyerek uyandırırdı. 1974 öncesi Kıbrıs Türk'ü saldırı altında zor günler yaşadı. Türkiye'den başka kapısını çalacağı yer de yoktu. Babam da aslında o zor günlerde moralini sağlam tutmak için bu marşı söyleyerek güne başlar ve bizi de motive ederdi. Harekat başlayınca Girne ve Lefkoşa semalarında Türk paraşütçüleri gören babamın ilk tepkisi, “Yağmur gibi geliyorlar” diyerek yanındaki arkadaşlarına sarılmak oluyor. 27 Ocak 1924'te bugün Kıbrıs Rum kesiminde kalan Baf'ta doğan Rauf Denktaş, 88 yıllık ömrünü Kıbrıs davasına adadı. Rumlara karşı direnen Türk Mukavemet Teşkilatında kod adı ‘Toros' olarak belirlenmişti. 1963 yılında ben henüz 4 yaşındayken yatağımın altında mücahitlere verilmek üzere silahlar vardı. Babamın sürgüne gönderilip yıllar sonra adaya dönünce toprağı öpüşü, gözümün önünden gitmez.”

Ecevit harekatı böyle duyurdu

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı'nı dünyaya şöyle ilan etmişti: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'a indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor. Allah; milletimize, bütün Kıbrıslılara ve insanlığa hayırlı etsin. Bu şekilde insanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.”

TSK kayıtlarında kod adı ‘Atilla Harekatı' olan Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974'te başladı. Harekatın ilk ayağı EOKA'nın 15 Temmuz'da yaptığı darbenin ardından düzenlendi. 14 Ağustos'ta başlayan ikinci operasyonla Kuzey Lefkoşa da dahil adanın yüzde 37'sinin Türk kontrolüne geçti. TSK'nın 498, Kıbrıs Türklerinin 340 kayıp verdiği harekat sonrası 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

Erdoğan Kıbrıs'a gidiyor, Ercan Havaalanı'nı açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Ercan Havalimanı'nın açılışını 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk olarak Erdoğan'ın uçağı inecek. Cumhurbaşkanı, 3 günlük körfez ülkeleri gezisinden sonra KKTC'ye geçecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı açılış sonrası heyet 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılacak.