Baba oğul, 1 saat arayla hayatını kaybetti
Gaziantep'te bir süredir kanser tedavisi gören 56 yaşındaki Ökkeş Yıldız ile 90 yaşındaki babası Davut Yıldız tedavi gördükleri hastanede bir saat arayla yaşamını yitirdi. Baba- oğul yan yana toprağa verildi.
İslahiye’nin Kaleobası Mahallesi’nde ikamet eden Ökkeş Yıldız, dün sabah saatlerinde kanser tedavisi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Oğlunun ölümünden habersiz olan babası Davut Yıldız ise deprem nedeniyle gittiği İstanbul’da yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
1 saat arayla ölen baba-oğul bugün getirildiği Kaleobası Mahallesi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. (DHA)