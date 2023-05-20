Babacan: AKP’ye üye olmayana sosyal yardım yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Kızılay’da yapılan "Gençlerle buluşma" toplantısına metro ile gitti. Yüksel Caddesi'ndeki kafede gençler ile buluşup sohbet eden Babacan, sosyal yardımlarla ilgili bir soru üzerine, "AKP ye üye olmayan sosyal yardım alamıyor’’ dedi.

Yavuz ALATAN

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Gençlerle buluşan Ali Babacan, “Birinci turda neden sonuç alınamadı ve 2,5 milyon vatandaşımız neden Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan'a destek verdi. Bunun analizini yapmak gerekiyor'' diye konuştu. Babacan, şunları söyledi:

“Demek ki hâlâ ulaşamadığımız ve ikna edemediğimiz insanlar var. İşimiz zor ama imkansız değil. 2. turda yüzde 50'yi geçme şansı var. İnsanların oy verme davranışlarında duygular da etkili oluyor. Meclis seçiminde neden Millet İttifakı'nın çoğunluğu oluşturmadığı noktasında özeleştiri yapma ihtiyacımız var. Haklıyız ama neden daha çok insanı ikna edemedik? Bunu da masaya yatırmalıyız.''

Babacan, Erdoğan'a verilen destekte sosyal yardımların etkisini soran bir gence de, ‘'Sosyal yardımlar iktidar partisine üye olmaya bağlanmış. Üye değilsen yardım da yok. Vatandaş AK Parti'ye üye olduğu için bu yardımı alabildiğini, başkası gelirse alamayacağını düşünüyor. Biz ‘Parti ayrımı yapmayacağız' diyoruz ama psikolojik baskı devam ediyor. Bu da onların mevcut iktidara mecburen ve korkuyla destek vermesine neden oluyor” cevabını verdi.

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