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Babacan: Kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün Etlik’te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs’ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Babacan: Kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz

Ali Babacan, bugün Ankara'nın Etlik semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabında paylaşan Babacan, şunları kaydetti:

“Bugün Etlik'te vatandaşlarımızla buluştum. 28 Mayıs'ta, zenginlik ve huzur için adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri gerektiğini anlattım. Son bir hafta sokak sokak, kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz.”

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Ali Babacan Ankara demokrasi Kemal Kılıçdaroğlu Twitter
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