Babacan: Kılıçdaroğlu’nun ikinci turda kazanma ihtimali çok yüksek

28 Mayıs seçimine saatler kala İstanbul'da konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "14 Mayıs'tan bugüne baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'na destek gün gün artıyor. Trend yukarı. İnşallah bu ikinci turda seçimi alma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçime saatler kala ziyaretlerine İstanbul’da devam etti.

“2.5 DA KAPANIR, 12.5 DA KAPANIR”

Bir basın açıklaması yapan Babacan, “Bugünlerde bir sürü kamuoyu yoklaması yayınlanıyor. 14 Mayıs’tan bugüne baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu’na destek gün gün artıyor. Trend yukarı. İnşallah bu ikinci turda seçimi alma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bunu başaracağız. Ama nasıl başaracağız? Mutlaka sandığa giderek başaracağız. 60 milyon seçmenin olduğu bir ülkede aradaki fark sadece 2.5 milyon ya… Düşünün, 8.5 milyon insan sandığa gitmemiş, 1 milyon geçersiz oy var. Aradaki fark da sadece 2.5 milyon… Fatih Terim’in biliyorsunuz meşhur bir sözcü var. 8 de kapanır, 18 de kapanır. 2.5 da kapanır, 12.5 da kapanır” şeklinde konuştu.

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