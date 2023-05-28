Babacan oyunu kullandı: ‘Şeffaf seçim’ vurgusu

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile Ankara Bilkent'teki Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Babacan oyunu kullandıktan sonra şu açıklamalarda bulundu:

‘TÜRKİYE, DEMOKRASİ AŞIĞI EVLATLARIYLA BÜYÜYEN BİR ÜLKE'

“Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Türkiye, her köşesinde demokrasi aşığı evlatlarıyla büyüyen bir ülke. Çok partili demokrasiye geçtiğimizden bu yana her seçimde seçime katılım oranı çok yüksek. Özellikle bu ikinci turda vatandaşlarımıza çağrım; mutlaka sandık başına gitmeleri ve iradelerini ortaya koymaları. Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek o çok kıymetli ve önemli tercihlerini açıkça sandık başında söylemeleri.”

‘SEÇİM SÜRECİNİN ŞEFFAF, ADİL VE HAKKANİYETLİ OLMASININ BÜYÜK ÖNEMİ VAR'

“Ümit ediyorum ki seçim süreci huzur ve sükûnet içinde geçer. 14 Mayıs gerçekten huzur ve sükûnet içinde geçen bir seçimdi. Bundan da çok mutlu olduk. Seçim sürecinin şeffaf, adil ve hakkaniyetli olmasının demokrasimiz için son derece büyük önemi var. İnanıyorum ki seçimler bu çerçevede sonuçlanır. Bütün vatandaşlarımızın kalbinin, gönlünün rahat edeceği, güveneceği bir sonucu bu gece hep beraber görürüz.”

‘SANDIK GÖREVLİLERİMİZİ İŞLERİNİN BAŞINDA OLMASINI ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM'

“Sandık görevlisi ve müşahit arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Onlar tek bir oyun bile zayi olmaması için, tek bir oyun bile milli iradeye tam olarak katılması için büyük gayret gösteriyorlar. Sandık sonuç tutanakları tamamlanıp imzaya bağlandıktan sonra zarflar sağlam çuvallara konuluncaya kadar bütün sandık görevlilerimizin işlerinin başında olmasını özellikle rica ediyorum. Bazen yorgunluk oluyor, öyle olmayacağına inanıyorum. Sandık sonuç tutanağı, seçimin tapusu. İtirazlar da olsa, farklı gelişmeler de olsa nihayetinde o tapuya bakılıyor.”

‘ÜMİT EDİYORUM Kİ SEÇİMLER DEMOKRASİNİN İLERLEMESİNE VESİLE OLUR'

“Ümit ediyorum ki bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur. Çünkü demokrasi çok kıymetli bir değer. Demokrasi; sadece seçimden seçime işleyen bir mekanizma da değil. Demokrasi; iki seçim arasında sivil toplumla, meslek örgütleriyle sürekli istişare halinde olmak, basının hür olması demek. Umarım demokrasimiz, tam demokrasiye doğru kuvvetli adımlarla yürür. Bu büyük ve güzel ülkemizde demokrasinin ilerlemesini ve tam demokrasiye ulaşmamızı gönülden diliyorum.”

‘BÜTÜN SANDIKLARDA ORTAK SEÇİM GÜVENLİK SİSTEMİ ÇALIŞACAK'

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak sandık güvenlik sistemi var, ona kendi arkadaşlarımızı yazdırdık. Yaklaşık 48 bin isim verdik ortak havuz. 1166 tane de avukat ismi verdik. Dolayısıyla bütün sandıklarda altı partinin ortak seçim güvenlik sistemi çalışacak. Bizim de arkadaşlarımız katkıda bulunacak.”

Babacan, seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edecek.

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