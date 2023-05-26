Babacan’dan AKP seçmenine çağrı

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ali Babacan, bir video ile AKP'lilere seslenip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok değiştiğini söyledi.

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AKP'ye oy veren seçmenlere yönelik çağrılarına bir yenisini ekledi.

Yine bir video çeken Babacan, “Sevgili AK Partili kardeşlerim, bir kez daha sizlere seslenmek istiyorum” diyerek sözlerine başlayıp şunları söyledi:

*Ben Sayın Erdoğan ile birlikte 2001 yılında AK Parti'yi kuran çekirdek ekipteydim. Bugünkü Erdoğan yola birlikte çıktığımız kişi değil.

*Benim beraber yola çıktığım o kişi konuşunca doğruyu söylerdi, kul hakkına dikkat ederdi, iftira atmazdı. Benim yola çıktığım o kişi öfkeyle, nefretle yönetmezdi. Bir inat uğruna ülkeyi ateşe atmazdı. Benim yola beraber çıktığım o kişi oy kazanmak için sosyal medyadan, WhatsApp gruplarından yalanların yayılmasına göz yummazdı.

*AK Partiyi kurduğumuz gün 90'lı yılların ve 28 Şubat'ın karanlığına karşı bir mücadele başlatmıştık. Ezilen milyonların sesini yükseltmek için yola çıkmıştık. Yapmadık mı? Her türlü vesayetle mücadele etmedik mi? Cahil halk, makarnacı, kömürcü halk diye küçümseyenlerin sesini azaltmadık mı? Anadolu ve Trakya halkını zenginleştirmedik mi?

*Kadınların başındaki örtüye bakıp, ‘örümcek kafalı, sıkma baş' diyenlere kılık kıyafet özgürlüğü öğretmedik mi? ‘Halk plajları doldurdu vatandaş denize giremiyor' diyenlere rağmen sahillerimizi tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmadık mı?

*Bunları beraber yaktık. Şunu bir düşünün; o yıllardaki zenginleşmeyi bir düşünün. O yıllardaki özgürleşmeyi bir düşünün. O güzel günlerdeki kadroları bir düşünün. O kadrolar nerede şimdi.

*Ben niçin kurucusu olduğum, gecemi gündüzüme kattığım partimden ayrıldım? Cevap vereyim; Çünkü ben yanlışlara itiraz ettim. İsrafa karşı çıktım.

*Yalan siyasetini kabul etmedim. Çünkü ben yoksulluğu bu millete reva görmedim. Bir avuç insan zenginleşsin diye ‘Altta kalanın canı çıksın' demedim. Hak ve adalet şiarımdan bir an için vazgeçmedim.

“ERDOĞAN 28 ŞUBAT İTTİFAKININ CUMHURBAŞKANIDIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında montaj videolar göstererek halkı kandırdığını söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

*Bugün size meydanlarda montaj videolar gösteren bir Erdoğan var. Etrafında da 90'ların karanlık figürleri var. Devlet Bahçeli orada, Doğu Perinçek orada. Erdoğan'ın şu an başında olduğu ittifak, aslında bir 28 Şubat ittifakıdır.

*Erdoğan 28 Şubat ittifakının cumhurbaşkanıdır. Bunca yalan, haksızlık ve zulme battıktan sonra Erdoğan nereye gidiyor hiç düşündünüz mü? Bugün Erdoğan'a oy verirseniz her türlü yanlışı, her türlü hukuksuzluğu, yokluğu, yoksulluğu onaylamış olacaksınız.

*Gittikçe artan israfı, talanı, yalanı onaylamış olacaksınız. Erdoğan'a destek verirseniz bunun sorumluluğunu hep taşıyacaksınız. Bu sorumluluk vicdanınızda hep sizinle yaşayacak. Buna geçit vermeyin. 28 Şubatçıların zihniyetine, diline bürünen bu iktidara geçit vermeyin

“SANDIKTA SESSİZ DEVRİM YAPALIM”

28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun yapılacağını hatırlatan Babacan şöyle devam etti:

*Önümüzdeki pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirseniz, yanlış gördüklerinizi, içinize sinmeyenleri eleştirebileceksiniz. Bizler orada olacağız.

*Hata, eksik olursa hep beraber düzelteceğiz. Meclisteki milletvekilleri ile yönetenleri sürekli olarak denetleyebileceksiniz.

*Sizin yönetimde söz sahibi olacağınız bir ülke inşa edeceğiz. Gelin 21 yıl önceki gibi, bir kere daha yine beraberce, yine sizlerle el ele hak için, adalet için sandıkta sessiz devrim yapalım.

*Gelin Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında herkes için adalet diyelim. Bu yaşadığımız krizi de en geç altı ay içinde silelim. İki senede enflasyonu tekrar tek haneye düşürelim. Gelin hep beraber zenginleşelim.

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