Babacan’dan TRT’ye tepki: Tek kişinin propaganda aleti…

DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, İstanbul Kağıthane’de vatandaşlarla bir araya geldi. “Seçim sonuçları bizim için muhasebe vesilesi oldu” diyen Babacan TRT’ye de yüklendi. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençleri yalana teşvik ettiğini söyledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan, İstanbul Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Babacan, “14 Mayıs seçim sonuçları bizim için asla umutsuzluğa sebep olmadı. Tam tersine muhasebe vesilesi oldu. Nerede eksik yaptık? Neyi anlatamadık? Ulaşamadığımız insanlar mı kaldı? Vatanadaşlarımızın duygu dünyasında olup da bizim anlamadığımız konular mı vardı? Dolayısıyla bunun çok hızlı bir muhasebesini yaptık. Teşhis ettik ve derhal çalışmaya başladık. Karşımızda yalan üreten bir propaganda makinesi varken doğruları iyi anlatmamız gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

'TRT'DE ERDOĞAN'A 36 SAAT, KILIÇDAROĞLU'NA 36 DAKİKA'

14 Mayıs seçimlerinde sandığa gitmeyen seçmenleri “Sandığa gitmek çocuklarımıza, torunlarımıza bir borcumuz” diyerek çağıran Babacan şunları söyledi:

“TRT, ilk defa bu dönemde, son 4-5 yıldır taraflı yayın yapmaya başladı. Erdoğan'ın canlı yayında yer aldığı süre 36 saat, Kılıçdaroğlu'nun 36 dakika. Hepimizin elektrik faturasında TRT payı diye ödediğimiz katkılarla dönen TRT tek bir partinin ve kişinin propaganda aleti olarak kullanılıyor. İktidarın, medyanın üçte ikisini baskı ve kontrol altına aldığı bir dönem yoktu. Bu yayın organlarını milletimizin milli ve dini hassasiyetlerini istismar edecek şekilde kullanıyorlar. Sanki Millet İttifakı, bizler, Sayın Kılıçdaroğlu terör örgütüyle iş birliği yapıyormuşuz gibi anlatıyorlar. Yok ‘Diyanet kaldırılacak', yok ‘Başörtüsü yasağı geri gelecek' gibi yalanlarla insanların kafasını karıştırıyorlar.”

BABACAN'DAN ERDOĞAN'A: “GENÇLERİ YALANA TEŞVİK EDİYOR”

“Bir ülkenin cumhurbaşkanı miting alanında ‘Bunlar teröristlerle beraber' diye montaj video gösterir mi? Ne diyor? ‘Yalan malan' diyor. Üstelik ‘Bu işleri bizim gençler çalışıyor' diyerek bütün gençleri yalana teşvik ediyor.”

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