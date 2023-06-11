Babalar günü ne zaman, hangi gün?

Babaların ailelerine yönelik sorumluluklarını ve sevgi dolu varlıklarını kutlamak, babaları onurlandırmak ve teşekkür etmek için bir fırsat olan Babalar günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Babaların sevgi ve saygıyla anılması ve babalık rolünün öneminin vurgulanması için kutlanan bir özel gün olan Babalar Günü 2023 yılında 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

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Babalar günü, babalarla geçirilen zamanı değerlendirmek, anılar oluşturmak ve birlikte keyifli vakit geçirmek için bir fırsat da sunuyor. Babalar Günü, çocuklar tarafından babalarına verilen hediye, kart veya özel etkinliklerle kutlanabilir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2023’de 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.