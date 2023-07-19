BAE ile 50,7 milyar dolarlık 13 anlaşma

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır" denildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşme yaptı.

Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.

ANLAŞMALARIN TOPLAM TUTARI 50.7 MİLYAR DOLAR

Anlaşmalarla ilgili İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

* Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir “Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey” kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

* Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.

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